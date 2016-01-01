Мгновенная онлайн обработка фотографий

Обрезка, поворот и изменение размера

Самыми востребованными в фоторедактировании являются такие базовые операции, как обрезка и поворот изображений. Поэтому мы создали интуитивно понятные и быстрые инструменты для выполнения этих действий.

С помощью функции «Поворот» вы можете вращать изображение на 90 градусов вправо и влево, отразить картинку по вертикали или горизонтали и выровнять горизонт. Все операции осуществляются легко и быстро. Чтобы кадрировать (или обрезать) фото, достаточно выбрать область обрезки. При сохранении обработанной фотографии вы можете выбрать расширение (.jpg или .png), качество и размер файла.