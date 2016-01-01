Мгновенная онлайн обработка фотографий

Мгновенная онлайн обработка фотографийНачать редактирование
Возможности Editor.Pho.to
Хотите легко и качественно обработать фото онлайн? Тогда Editor.Pho.to - как раз то, что вам нужно. Наш бесплатный фоторедактор быстро исправит недостатки и улучшит качество цифровых фотографий.
Обрезка, поворот и изменение размера
Самыми востребованными в фоторедактировании являются такие базовые операции, как обрезка и поворот изображений. Поэтому мы создали интуитивно понятные и быстрые инструменты для выполнения этих действий.
С помощью функции «Поворот» вы можете вращать изображение на 90 градусов вправо и влево, отразить картинку по вертикали или горизонтали и выровнять горизонт. Все операции осуществляются легко и быстро. Чтобы кадрировать (или обрезать) фото, достаточно выбрать область обрезки. При сохранении обработанной фотографии вы можете выбрать расширение (.jpg или .png), качество и размер файла.Обработать фото
Коррекция изображения
Используйте инструмент «Экспозиция» для регулировки яркости и контраста, коррекции теней и светлых участков фотографии. Вы также можете изменить цветовой тон, насыщенность и температуру. Инструмент «Резкость» позволяет увеличить резкость изображения в тех случаях, когда это необходимо. Меняя настройки каждого инструмента, вы будуте видеть происходящие изменения в режиме реального времени.Сделать коррекцию фото
Фоторамки, стикеры и текст
С фоторедактором Editor.Pho.to вы сможете с легкостью создать веселые и модные картинки, используя забавные стикеры, стильные фоторамки и красивые текстовые подписи.
В вашем распоряжении более 300 стикеров, 30 обрамлений (их толщину можно настроить) и 20 декоративных шрифтов для текстовых надписей. Большое поле для экспериментов.Украсить фото
Фотоэффекты и фотофильтры
Трудно представить мир фотографии без возможности превратить фото из цветного в черно-белое, обработать его фильтром сепия или сделать виньетирование. Для творческой обработки у нас также есть эффект пикселизации.
Создавайте винтажные фотографии с помощью эффекта ретро, используйте Tilt-Shift эффект, чтобы превратить пейзажные снимки в «игрушечные» или же акцентируйте внимание зрителя на центральной области изображения с помощью эффекта виньетирования.Применить эффекты